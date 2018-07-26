США введут санкции против Турции в связи с задержанием Анкарой американского пастора Эндрю Брансона, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
"США введут сильные санкции против Турции за продолжительное содержание под стражей пастора Эндрю Брансона, замечательного христианина, семьянина и великолепного человека. Он очень страдает. Этого невинного глубоко верующего человека следует немедленно отпустить", - написал Д.Трамп в Twitter.
Сотрудники турецких правоохранительных органов задержали американского пастора Э.Брансона в октябре 2016 года по подозрению в "угрозе национальной безопасности" Турции и связях с Ф.Гюленом.
В Турции пастора обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана и движением богослова Фетхуллаха Гюлена, которые Анкара считает террористическими.
В середине июля турецкий суд отказал в удовлетворении запроса защиты, которая требовала освободить из-под стражи американского пастора. 25 июля А.Брансон был переведен из тюрьмы под домашний арест.
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