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Дальнее зарубежье 26.07.2018 19:48

Трамп пообещал Турции "крупные санкции" из-за задержания американского пастора

США введут санкции против Турции в связи с задержанием Анкарой американского пастора Эндрю Брансона, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"США введут сильные санкции против Турции за продолжительное содержание под стражей пастора Эндрю Брансона, замечательного христианина, семьянина и великолепного человека. Он очень страдает. Этого невинного глубоко верующего человека следует немедленно отпустить", - написал Д.Трамп в Twitter.

Сотрудники турецких правоохранительных органов задержали американского пастора Э.Брансона в октябре 2016 года по подозрению в "угрозе национальной безопасности" Турции и связях с Ф.Гюленом.

В Турции пастора обвиняют в связях с Рабочей партией Курдистана и движением богослова Фетхуллаха Гюлена, которые Анкара считает террористическими.

В середине июля турецкий суд отказал в удовлетворении запроса защиты, которая требовала освободить из-под стражи американского пастора. 25 июля А.Брансон был переведен из тюрьмы под домашний арест.

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Тэги: ТРАМП, ТУРЦИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]