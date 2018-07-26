США перебросили в Грузию из Европы морским путем военную технику для участия в многонациональных учениях Noble Partner 2018 ("Достойный партнер 2018").
Как сообщает в четверг пресс-служба министерства обороны Грузии, американская бронетехника, отправленная 22 июля из румынского порта Констанца, доставлена в порт Поти.
По информации пресс-службы, военная техника, включая бронетранспортеры "Страйкер", боевые машины пехоты "Брэдли" и танки "Абрамс" (M1A2), уже разгружена.
Сообщается, что часть техники будет добираться до военной базы в Вазиани (в окрестностях Тбилиси) своим ходом, а часть автопоездом.
В пресс-службе отмечают, что также в четверг в Грузию воздушным путем прибыл личный состав II кавалеристского полка сухопутных войск США в Европе. Часть военнослужащих США будет перебрасываться на учения в Грузию поэтапно до 31 июля.
Ранее сообщалось, что в учениях, которые откроются 1 августа, примут участие 1170 американских военнослужащих, пять танков "Абрамс" (M1A2 Abrams) и другая военная техника США, включая бронетранспортеры "Страйкер" и боевые машины пехоты "Брэдли".
К учениям также будут подключены американские боевые вертолеты "Апач".
По информации Минобороны Грузии, в учениях также примут участие около 1300 военнослужащих вооруженных сил Грузии и 500 военнослужащих других стран. Всего в учениях планируется задействовать около 140 единиц военной техники.
Как заявил накануне в ходе информационного брифинга в министерстве обороны глава ведомства Леван Изория, Грузия примет многонациональные учения "Noble Partner" в четвертый раз.
"В нынешнем году увеличено число стран и количество военнослужащих, которые примут участие в учениях", - сказал он.
"Это еще раз подтверждает растущую поддержку Грузии со стороны США и других стран - членов НАТО и партнеров альянса", - сказал министр, отметив, что учения направлены на укрепление мира и стабильности в регионе.
Ранее в Минобороны заявили, что в учениях "Noble Partner 2018", которые продлятся до 15 августа, примут участие более трех тысяч военнослужащих 13 стран - Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении.
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