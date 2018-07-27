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Регион 27.07.2018 09:25

Путин напомнил Эрдогану про приглашение в ресторан

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пошутил, что примет его приглашение сходить в ресторан, когда в Турцию начнутся поставки российского мяса.

Р.Т.Эрдоган в ходе общения с В.Путиным в Йоханнесбурге, где проходит саммит БРИКС, отметил, что отношения России и Турции развиваются положительно во всех направлениях и даже вызывают зависть у других. "Но, с другой стороны, мы замечаем и видим, что наше сотрудничество приводит к зависти со стороны других лиц", - отметил турецкий лидер.

В свою очередь В.Путин напомнил ему о приглашении в ресторан. "Вы меня в ресторан обещали пригласить", - сказал он.

"Я приглашаю", - ответил ему Р.Т.Эрдоган.

"Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и (пообедаем)", - с юмором ответил В.Путин.

"Я с большим удовольствием, буду ждать вас", - отреагировал Р.Т.Эрдоган.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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