Россия в ближайшие годы продолжит кибератаки против США для сбора важных данных, считают в американской Нацразведке

Российская сторона в ближайшие годы продолжит активно использовать кибератаки для сбора в США важных для развития экономики данных, говорится в опубликованном в четверг докладе американской Нацразведки.

"Россия в ближайшие годы продолжит представлять угрозу для сохранности американских технологий, в то время как Москва стремится укрепить экономику, страдающую от коррупции, госконтроля и от отъезда талантливых кадров на работу за границу", - отмечается в документе.

В нем указывается, что "стремление Москвы модернизировать армию также, скорее всего, будет подталкивать РФ к тому, чтобы похищать американскую интеллектуальную собственность".

"Россия использует кибершпионаж, чтобы собирать информацию, необходимую для принятия решений и для продвижения собственных экономических интересов", - подчеркивается в докладе. Авторы текста утверждают, что в прошлом российская сторона уже проводила масштабные хакерские атаки на США, причем эти действия характеризуются как "изощренные".

"Мы считаем, что в следующем году Россия продолжит агрессивные кибероперации против США и их союзников в рамках глобальной программы по сбору данных", - уверены в Нацразведке США. Как отмечается в докладе, авторы этих атак "продолжают совершенствовать свои приемы".