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Регион 27.07.2018 10:40

Россия в ближайшие годы продолжит кибератаки против США для сбора важных данных, считают в американской Нацразведке

Российская сторона в ближайшие годы продолжит активно использовать кибератаки для сбора в США важных для развития экономики данных, говорится в опубликованном в четверг докладе американской Нацразведки.

"Россия в ближайшие годы продолжит представлять угрозу для сохранности американских технологий, в то время как Москва стремится укрепить экономику, страдающую от коррупции, госконтроля и от отъезда талантливых кадров на работу за границу", - отмечается в документе.

В нем указывается, что "стремление Москвы модернизировать армию также, скорее всего, будет подталкивать РФ к тому, чтобы похищать американскую интеллектуальную собственность".

"Россия использует кибершпионаж, чтобы собирать информацию, необходимую для принятия решений и для продвижения собственных экономических интересов", - подчеркивается в докладе. Авторы текста утверждают, что в прошлом российская сторона уже проводила масштабные хакерские атаки на США, причем эти действия характеризуются как "изощренные".

"Мы считаем, что в следующем году Россия продолжит агрессивные кибероперации против США и их союзников в рамках глобальной программы по сбору данных", - уверены в Нацразведке США. Как отмечается в докладе, авторы этих атак "продолжают совершенствовать свои приемы".

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Тэги: США, РОССИЯ, КИБЕРШПИОНАЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]