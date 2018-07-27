Капитализация Facebook упала за один день на рекордные для рынка США $120 млрд

Акции Facebook Inc. упали в четверг за один день на 19%, а капитализация снизилась более чем на $120 млрд, что стало историческим рекордом для компании, имеющей листинг в США.

Капитализация социальной сети, акции которой возглавляли в этом году рост бумаг ведущих технологических компаний, рухнула из-за переоценки инвесторами перспектив компании, которая сообщила о предстоящем замедлении темпов роста выручки и растущем регулятивном давлении.

Аналитики, исходя из текущих прогнозов, пересчитывают свои модели для компании, закладывая в них ежегодный рост выручки Facebook уже не на 40 с чем-то процентов, а на 20 с чем-то, пишет Financial Times.

Facebook Inc., как стало известно в четверг, во втором квартале увеличила чистую прибыль на 31%, но она не дотянула до прогнозов рынка. Выручка подскочила на 42% и достигла $13,231 млрд.

Однако руководство Facebook предупредило, что темпы роста будут замедляться: в частности, из-за замедления роста рекламных доходов подъем выручки во втором квартале в годовом выражении был на 7 процентных пунктов меньше, чем в первом квартале, и эта тенденция сохранится во втором полугодии.

Кроме того, компания ожидает более быстрого увеличения расходов в 2019 году из-за, в частности, различных регулятивных рисков. В результате рентабельность в следующие несколько лет будет в районе 35%, в то время как во втором квартале она составляла 44%.

Из-за введения в Европе нового законодательства о защите персональных данных число активных пользователей Facebook в регионе упало за квартал на 1%.

Facebook столкнулась также с последствиями скандала вокруг Cambridge Analytica, который потребовал от сети увеличения внимания к защите данных пользователей.