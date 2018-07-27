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Дальнее зарубежье 27.07.2018 09:28

Власти Греции считают поджог возможной причиной пожаров возле Афин

Власти Греции видят серьезные основания полагать, что пожары вблизи греческой столицы могли возникнуть в результате преднамеренного поджога, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

Министр по делам правопорядка и защиты граждан Никос Тоскас заявил, что анализ спутниковых снимков и осмотр на месте позволяет предположить, что пожар, начавшийся за короткий период времени сразу в нескольких местах, мог быть результатом поджога.

"Имеются серьезные признаки преступной деятельности, проводится расследование", - цитирует Н.Тоскаса агентство ЭФЭ.

В четверг в северный пригород Афин Амарусион после шторма пришел паводок. О пострадавших не сообщается.

В результате пожаров, вспыхнувших к востоку от Афин в начале недели, погибли более 80 человек, порядка 180 получили ранения.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ПОЖАР, ПРИЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]