Власти Греции считают поджог возможной причиной пожаров возле Афин

Власти Греции видят серьезные основания полагать, что пожары вблизи греческой столицы могли возникнуть в результате преднамеренного поджога, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
Министр по делам правопорядка и защиты граждан Никос Тоскас заявил, что анализ спутниковых снимков и осмотр на месте позволяет предположить, что пожар, начавшийся за короткий период времени сразу в нескольких местах, мог быть результатом поджога.
"Имеются серьезные признаки преступной деятельности, проводится расследование", - цитирует Н.Тоскаса агентство ЭФЭ.
В четверг в северный пригород Афин Амарусион после шторма пришел паводок. О пострадавших не сообщается.
В результате пожаров, вспыхнувших к востоку от Афин в начале недели, погибли более 80 человек, порядка 180 получили ранения.
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