Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2282 TRY   0.3493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.61 Brent   74.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 37° Завтра 24° 36° 29 Июл 25° 36° 30 Июл 26° 36°

Дальнее зарубежье 27.07.2018 10:15

Нацразведка США причислила Россию, Иран и Китай к странам, наиболее активно занимающимся экономическим кибершпионажем в Америке

Россия, Иран и Китай являются тремя странами, наиболее активно занимающимися экономическим кибершпионажем в США, говорится в распространенном в четверг докладе нацразведки США.

"Китай, Россия и Иран выделяются как три наиболее умелых и активных действующих лица в киберпространстве, связанных с экономическим шпионажем и возможностями украсть коммерческие секреты и закрытую информацию", - говорится в докладе.

В то же время авторы доклада отмечают, что "страны с более тесными связями с США" также участвовали в кибершпионаже, чтобы получить доступ к американским технологиям, но не называют эти страны.

Американская нацразведка ожидает, что Россия, Китай и Иран и в дальнейшем будут участвовать в экономическом кибершпионаже в отношении США.

"Мы ожидаем, что Китай, Россия и Иран продолжат агрессивно и действенно собирать секретную информацию США в сфере экономики и технологий, в частности в киберпространстве. Все они почти наверняка продолжат направлять значительные ресурсы и использовать широкий спектр тактик, чтобы добраться до интеллектуальной собственности и закрытой информации", - отмечают авторы доклада.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КИБЕРШПИОНАЖ, РАЗВЕДКА


Похожие новости


Россия в ближайшие годы продолжит кибератаки против США для сбора важных данных, считают в американской Нацразведке Базирующиеся в Иране хакеры в течение трех лет занимаются шпионажем против официальных лиц США и других стран - газета США являются объектом широкомасштабного кибершпионажа - доклад разведки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]