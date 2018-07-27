Нацразведка США причислила Россию, Иран и Китай к странам, наиболее активно занимающимся экономическим кибершпионажем в Америке

Россия, Иран и Китай являются тремя странами, наиболее активно занимающимися экономическим кибершпионажем в США, говорится в распространенном в четверг докладе нацразведки США.

"Китай, Россия и Иран выделяются как три наиболее умелых и активных действующих лица в киберпространстве, связанных с экономическим шпионажем и возможностями украсть коммерческие секреты и закрытую информацию", - говорится в докладе.

В то же время авторы доклада отмечают, что "страны с более тесными связями с США" также участвовали в кибершпионаже, чтобы получить доступ к американским технологиям, но не называют эти страны.

Американская нацразведка ожидает, что Россия, Китай и Иран и в дальнейшем будут участвовать в экономическом кибершпионаже в отношении США.

"Мы ожидаем, что Китай, Россия и Иран продолжат агрессивно и действенно собирать секретную информацию США в сфере экономики и технологий, в частности в киберпространстве. Все они почти наверняка продолжат направлять значительные ресурсы и использовать широкий спектр тактик, чтобы добраться до интеллектуальной собственности и закрытой информации", - отмечают авторы доклада.