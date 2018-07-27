Конгресс США одобрит новые санкции против РФ в течение ближайших двух месяцев, считает глава сенатского комитета Коркер

Американские конгрессмены, как ожидается, одобрят новый пакет санкций против России до запланированных на ноябрь промежуточных выборов в США, заявил в четверг глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер.
"Я уверен, что мы одобрим что-то в течение ближайшей пары месяцев", - приводит его слова агентство "Блумберг".
По мнению сенатора, если эти санкции каким-то образом будут увязываться с промежуточными выборами в США, "то, вероятно, нам нужно сделать это до первого вторника ноября (когда состоится голосование - ИФ)".
По словам Б.Коркера, его комитет изучит, каковым могут быть последствия санкций для экономики США. Это, по его мнению, позволит максимально правильно сформулировать ограничительные меры, которые могут коснуться российского госдолга и других сфер.
В конгрессе США в настоящее время на рассмотрении находятся многочисленные предложение по дополнительным санкциям против РФ. В частности, речь идет о предложении по автоматическому введению ограничительных мер в случае попытки Росси повлиять на результаты промежуточных выборов.
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