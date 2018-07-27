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Регион 27.07.2018 10:15

Конгресс США одобрит новые санкции против РФ в течение ближайших двух месяцев, считает глава сенатского комитета Коркер

Американские конгрессмены, как ожидается, одобрят новый пакет санкций против России до запланированных на ноябрь промежуточных выборов в США, заявил в четверг глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер.

"Я уверен, что мы одобрим что-то в течение ближайшей пары месяцев", - приводит его слова агентство "Блумберг".

По мнению сенатора, если эти санкции каким-то образом будут увязываться с промежуточными выборами в США, "то, вероятно, нам нужно сделать это до первого вторника ноября (когда состоится голосование - ИФ)".

По словам Б.Коркера, его комитет изучит, каковым могут быть последствия санкций для экономики США. Это, по его мнению, позволит максимально правильно сформулировать ограничительные меры, которые могут коснуться российского госдолга и других сфер.

В конгрессе США в настоящее время на рассмотрении находятся многочисленные предложение по дополнительным санкциям против РФ. В частности, речь идет о предложении по автоматическому введению ограничительных мер в случае попытки Росси повлиять на результаты промежуточных выборов.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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