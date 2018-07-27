Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 27 июля ЦБА установил на уровне 1,9801 манат/1EUR (26 июля -1,9944 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 июля установил на уровне 0,027 манат/1RUB (26 июля - 0,0271манат/1RUB).
Н.Аббасова
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
МИД Азербайджана призвал премьера Армении выводом войск из Нагорного Карабаха подтвердить слова о мире
В Азербайджане в августе рассмотрят апелляцию лидера движения ReAl
На Шри-Ланке найден украденный в ОАЭ голубой алмаз стоимостью $20 млн
Военная прокуратура Азербайджана в I полугодии 2018 года направила в суд около 60 уголовных дел по фактам коррупции в ВС
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ГААД получит 7,5 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Пожары в Калифорнии подступили к городу Реддинг
Южная Корея сообщила о пролете китайского военного самолета в опознавательной зоне ПВО страны
Адвокат порноактрисы Сторми Дэниэлс заявил, что деньги за молчание о связях с Трампом выплачивали еще трем женщинам
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
ВТБ (Азербайджан) снижает стоимость аренды банковских ячеек
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений