Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 27 июля ЦБА установил на уровне 1,9801 манат/1EUR (26 июля -1,9944 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 июля установил на уровне 0,027 манат/1RUB (26 июля - 0,0271манат/1RUB).

Н.Аббасова