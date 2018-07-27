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Транспорт и связь 27.07.2018 10:30

Лайнер Tajik Air в субботу впервые с 1992 года совершит рейс Душанбе - Самарканд

Авиалайнер Boeing 737-300 таджикской авиакомпании Tajik Air в субботу, 28 июля, совершит первый рейс Душанбе - Самарканд - Душанбе, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Второй рейс по данному маршруту запланирован на 4 августа, отмечается в сообщении.

Воздушное сообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прервано в 1992 году после начала гражданской войны в Таджикистане.

В настоящее время между двумя странами авиасообщение восстановлено, с апреля 2017 года узбекская авиакомпании Uzbekistan Airways регулярно осуществляет полеты по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, УЗБЕКИСТАН, АВИАСООБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]