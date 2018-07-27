Лайнер Tajik Air в субботу впервые с 1992 года совершит рейс Душанбе - Самарканд

Авиалайнер Boeing 737-300 таджикской авиакомпании Tajik Air в субботу, 28 июля, совершит первый рейс Душанбе - Самарканд - Душанбе, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Второй рейс по данному маршруту запланирован на 4 августа, отмечается в сообщении.

Воздушное сообщение между Таджикистаном и Узбекистаном было прервано в 1992 году после начала гражданской войны в Таджикистане.

В настоящее время между двумя странами авиасообщение восстановлено, с апреля 2017 года узбекская авиакомпании Uzbekistan Airways регулярно осуществляет полеты по маршруту Ташкент-Душанбе-Ташкент.