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Регион 27.07.2018 10:43

В Казахстане арестовали троих подозреваемых в убийстве фигуриста Тена,

По уголовному делу об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена арестованы три человека, сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.

"Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц, собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор, судом санкционирован их арест", - сказал М.Ахметжанов на брифинге в пятницу в Астане.

Он отказался назвать фамилию третьего задержанного, уточнив, что тот арестован "за недонесение".

Ранее сообщалось о двух задержанных, которых подозревают в убийстве спортсмена.

Заместитель генпрокурора Казахстана сообщил также, что уголовное дело возбуждено по двум статьям - "умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений" и "разбой из корыстных побуждений в группе лиц".

Казахстанский фигурист Д.Тен погиб 19 июля. Днем в центре Алматы он застал двух воров при попытке кражи зеркал со своего автомобиля. В ходе потасовки они нанесли фигуристу ножевые ранения. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алматы в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.

Ранее по подозрению в убийстве Д.Тена полиция задержала 24-летнего уроженца Жамбылской области Нуралы Киясова и 23-летнего уроженца Кызылординской области Армана Кудайбергенова. Оба дали признательные показания. Дело находится на контроле генерального прокурора и главы МВД Казахстана.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ФИГУРИСТ, УБИЙСТВО, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]