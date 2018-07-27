В Казахстане арестовали троих подозреваемых в убийстве фигуриста Тена,

По уголовному делу об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена арестованы три человека, сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.

"Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц, собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор, судом санкционирован их арест", - сказал М.Ахметжанов на брифинге в пятницу в Астане.

Он отказался назвать фамилию третьего задержанного, уточнив, что тот арестован "за недонесение".

Ранее сообщалось о двух задержанных, которых подозревают в убийстве спортсмена.

Заместитель генпрокурора Казахстана сообщил также, что уголовное дело возбуждено по двум статьям - "умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений" и "разбой из корыстных побуждений в группе лиц".

Казахстанский фигурист Д.Тен погиб 19 июля. Днем в центре Алматы он застал двух воров при попытке кражи зеркал со своего автомобиля. В ходе потасовки они нанесли фигуристу ножевые ранения. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алматы в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.

Ранее по подозрению в убийстве Д.Тена полиция задержала 24-летнего уроженца Жамбылской области Нуралы Киясова и 23-летнего уроженца Кызылординской области Армана Кудайбергенова. Оба дали признательные показания. Дело находится на контроле генерального прокурора и главы МВД Казахстана.