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Дальнее зарубежье 27.07.2018 10:44

Командование войсками США в Южной Корее подтвердило доставку из КНДР останков американских военных

Командующий военным контингентом США в Южной Корее генерал Винсент Брукс подтвердил, что самолет с останками 55 американских военнослужащих, погибших в Северной Корее во время Корейской войны 1950-1953 годов, прибыл на авиабазу Осана в Южной Корее.

Ранее самолет побывал в северокорейском Вонсане, где останки были переданы американской стороне.

В.Брукс назвал миссию по передаче останков успешной, и заявил: "Теперь мы готовимся почтить наших павших бойцов перед тем, как они продолжат путь домой".

Репатриация останков назначена на 1 августа. После церемонии останки будут направлены на американскую военную базу на Гаити, где должна пройти процедура их проверки.

Договоренность о возвращении останков была достигнута на июньской встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

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Тэги: США, ВОЕННЫЕ, ОСТАНКИ, ПРИБЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]