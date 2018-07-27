Командование войсками США в Южной Корее подтвердило доставку из КНДР останков американских военных

Командующий военным контингентом США в Южной Корее генерал Винсент Брукс подтвердил, что самолет с останками 55 американских военнослужащих, погибших в Северной Корее во время Корейской войны 1950-1953 годов, прибыл на авиабазу Осана в Южной Корее.

Ранее самолет побывал в северокорейском Вонсане, где останки были переданы американской стороне.

В.Брукс назвал миссию по передаче останков успешной, и заявил: "Теперь мы готовимся почтить наших павших бойцов перед тем, как они продолжат путь домой".

Репатриация останков назначена на 1 августа. После церемонии останки будут направлены на американскую военную базу на Гаити, где должна пройти процедура их проверки.

Договоренность о возвращении останков была достигнута на июньской встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.