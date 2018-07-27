Американские сенаторы хотят урезать полномочия Трампа, чтобы США не вышли из НАТО

Четверка американских сенаторов разработала законопроект, который не позволит президенту Дональду Трампу вывести США из НАТО без предварительного одобрения верхней палаты Конгресса, пишет газета The Washington Post.
Авторами документа выступили представители комитета сената по международным отношениям республиканец Кори Гарднер и демократ Тим Кейн, председатель комитета сената по Вооруженным Силам, республиканец Джон Маккейн, а также высокопоставленный демократ Джек Рид.
"К сожалению, ненадлежащее обращение президента Трампа с нашими ближайшими союзниками вызвало сомнения в приверженности Америки трансатлантическому альянсу и ценностям в сфере обороны. Этот закон срочно необходим для того, чтобы ни один президент не мог вывести США из НАТО без согласия сената", - приводит газета заявление Дж.Маккейна.
Согласно законопроекту, чтобы выйти США из НАТО, президенту будет необходимо заручиться двумя третями голосов сената.
Как пишет газета, эти "последние усилия" американских сенаторов "направлены на то, чтобы удержать президента от разворота политического курса США по отношению к России".
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