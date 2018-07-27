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СНГ 27.07.2018 11:00

Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине $250 млн на оборону - украинское посольство

Нижняя палата американского Конгресса приняла проект бюджета на оборонные нужды США, предусматривающий выделение $250 млн на помощь в сфере безопасности для Украины, сообщило посольство Украины в США.

"Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны", - говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбуке в четверг.

При этом уточняется, что сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи Украине, определена в объеме $250 млн. Из указанной суммы $50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений.

В дальнейшем проект закона о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны" должен быть поддержан Сенатом и передан на подпись президенту США.

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Тэги: США, УКРАИНА, ФИНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]