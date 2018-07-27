Палата представителей Конгресса США поддержала выделение Украине $250 млн на оборону - украинское посольство

Нижняя палата американского Конгресса приняла проект бюджета на оборонные нужды США, предусматривающий выделение $250 млн на помощь в сфере безопасности для Украины, сообщило посольство Украины в США.

"Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны", - говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбуке в четверг.

При этом уточняется, что сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи Украине, определена в объеме $250 млн. Из указанной суммы $50 млн должно быть направлено на летальные виды вооружений.

В дальнейшем проект закона о "Бюджет США на 2019 на нужды национальной обороны" должен быть поддержан Сенатом и передан на подпись президенту США.