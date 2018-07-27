Nar установил сеть 4G в Шеки

Самый молодой мобильный оператор страны – Nar продолжает стремительное расширение высококачественной сети 4G в регионах. Очередным районом, где была сдана в эксплуатацию сеть 4G, стал Шеки. В общей сложности, в городе Шеки было установлено 6 базовых станций 4G. Кроме этого, 36 станций 3G и 45 станций 2G обеспечивают жителей Шеки качественными и скоростными услугами мобильной связи.

Мобильный оператор расширяет охват сети 4G по всей территории Азербайджана и имеет одну из самых объемных сетей 4G в стране. В результате проделанных работ, 33 региона страны охвачены сетью 4G от Nar.

В 2018 году сеть 4G от Nar охватывает следующие регионы страны: Агдаш, Агджабеди, Джалилабад, Дашкесан, Гянджа, Гейчай, Гаджигабул, Имишли, Кюрдамир, Лянкаран, Лерик, Масаллы, Мингячевир, Огуз, Гах, Газах, Губа, Гусар, Габала, Саатлы, Сальян, Сиязан, Шабран, Шеки, Шамахы, Шамкир,Ширван, Товуз, Уджар, Хачмаз, Ярдымлы, Евлах, Загатала.

Nar динамично расширяет сеть 4G в Баку и регионах страны. Сегодня на территории страны функционируют 1292 базовых станций 4G.

Отметим, что в прошлом года Nar представил услугу HD-Voice, значительно улучшив качество голосовых услуг. Также, по результатам сравнительных тестирований мобильных сетей, сеть Nar показала самые высокие результаты в Азербайджане по оказанию голосовых услуг. Тестирование проводилось компанией P3 Communications, являющейся независимой международной компанией в области сетевого тестирования. Методология тестирования основывалась на уровне клиентского опыта в использовании различных услуг связи.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.