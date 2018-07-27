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ТЭК 27.07.2018 10:14

SOCAR в I полугодии сохранила добычу нефти на уровне 3,7 млн тонн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом полугодии 2018 года добыла 3,7 млн тонн нефти, что соответствует показателю аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

«В целом по Азербайджану в I-ом полугодии добыча нефти составила 19,38 млн тонн нефти, что на 1,2% выше показателя за январь-июнь прошлого года», - сообщили в компании.

По данным SOCAR, во II-ом квартале 2018 года Госнефтекомпания добыла 1,9 млн тонн нефти, что на 3,6% выше показателя I-го квартала текущего года.

В 2017 году компания добыла 7 млн 427,1 тыс. тонн нефти, что составило 19,2% нефти, добытой в Азербайджане в 2017 году.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]