SOCAR в I полугодии сохранила добычу нефти на уровне 3,7 млн тонн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом полугодии 2018 года добыла 3,7 млн тонн нефти, что соответствует показателю аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.
«В целом по Азербайджану в I-ом полугодии добыча нефти составила 19,38 млн тонн нефти, что на 1,2% выше показателя за январь-июнь прошлого года», - сообщили в компании.
По данным SOCAR, во II-ом квартале 2018 года Госнефтекомпания добыла 1,9 млн тонн нефти, что на 3,6% выше показателя I-го квартала текущего года.
В 2017 году компания добыла 7 млн 427,1 тыс. тонн нефти, что составило 19,2% нефти, добытой в Азербайджане в 2017 году.
Н.Аббасова
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