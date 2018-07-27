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ТЭК 27.07.2018 10:27

SOCAR в I полугодии увеличила добычу газа на 8,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом полугодии 2018 года добыла 3,2 млрд кубометров газа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

Как сообщалось, в январе-июне 2017 года Госнефтекомпанией Азербайджана было добыто 2 млрд 954,9 млн кубометров газа. Таким образом, в I-ом полугодии 2018 года SOCAR увеличила добычу газа на 8,5%.

В целом, по Азербайджану в январе-июне текущего добыто 14,36 млрд кубометров газа (рост на 1,6% – ИФ-Аз).

«Во II-ом квартале текущего года SOCAR добыла 1,66 млрд кубометров газа, что на 5,29% выше показателя I-го квартала»,- отметили в компании.

Как сообщалось, в 2017 году SOCAR добыла 6 млрд 89 млн кубометров газа, что составили 21,3% от общего объема газодобычи в Азербайджане.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SOCAR, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]