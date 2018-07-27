SOCAR в I полугодии увеличила добычу газа на 8,5%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом полугодии 2018 года добыла 3,2 млрд кубометров газа, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

Как сообщалось, в январе-июне 2017 года Госнефтекомпанией Азербайджана было добыто 2 млрд 954,9 млн кубометров газа. Таким образом, в I-ом полугодии 2018 года SOCAR увеличила добычу газа на 8,5%.

В целом, по Азербайджану в январе-июне текущего добыто 14,36 млрд кубометров газа (рост на 1,6% – ИФ-Аз).

«Во II-ом квартале текущего года SOCAR добыла 1,66 млрд кубометров газа, что на 5,29% выше показателя I-го квартала»,- отметили в компании.

Как сообщалось, в 2017 году SOCAR добыла 6 млрд 89 млн кубометров газа, что составили 21,3% от общего объема газодобычи в Азербайджане.

Н.Аббасова