Новак: РФ в июле увеличит нефтедобычу на 200-250 тыс. б/с по сравнению с квотой ОПЕК+

Россия в июле увеличит добычу нефти на 200-250 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с уровнем, до которого должна была снизить ее в рамках сделки со странами ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы исходим из ориентира того, что мы из 300 тыс. восстановим добычу где-то на 200-250 тыс. баррелей в сутки относительно 300 тыс., которые были снижены от октября 2016 года", - сказал он.

Между тем, как сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с отраслевой статистикой, Россия в первые две недели июля увеличила добычу нефти до 1,531 млн тонн в сутки, или 11,22 млн б/с (при пересчете на коэффициент 7,33), что на 273 тыс. б/с больше обязательств по сделке ОПЕК+.

А.Новак также выразил мнение, что рынок уже учел в цене на нефть возможность ухода с рынка нефти Ирана, которая может подпасть под санкции США.

"Мне кажется, сейчас рынок как-то все эти факторы учел, сбалансировался", - сказал он.

Министр отметил также, что в последнее время рынок был достаточно волатильным, реагируя "на различные ситуации на рынке, и в том числе на словесные интервенции". "Но мы видим, что все равно цена держится на одном уровне $73-74 за баррель, плюс-минус там несколько долларов", - сказал А.Новак.

Глава российского ведомства также не исключил, что на следующем министерском комитете может обсуждаться и увеличение нефтедобычи сверх 1 млн б/с.

"Может все обсуждаться, исходя из того, что будет к тому времени на рынке. Сейчас принято решение на один миллион баррелей пока до конца года. С тем условием, что мы в сентябре месяце посмотрим, как будет складываться баланс производства, потребления с учетом факторов в том числе и по Ливии, и добычи в других странах. Поэтому будем смотреть. У нас есть любые возможности, исходя из тех параметров, которые есть сегодня в соглашении", - сказал он, подчеркнув, что пока этот вопрос не обсуждается.

"Нет, пока не обсуждается. Пока мы просто исполняем те решения, которые были в июне месяце приняты. У нас недавно была телефонная конференция с министрами стран, входящих в JMMC (министры мониторингового комитета - ИФ), а также с представителями технического комитета стран, которые подвели итоги исполнения за июнь месяц. Ну и мы в принципе обсудили текущее состояние, кто и на сколько сокращает квоты или как бы увеличивает добычу с тем, чтобы не выйти за пределы одного миллиона баррелей, о которых мы договорились в июне месяце", - добавил А.Новак.

Как сообщалось, в начале 2017 года вступило в силу соглашение, предусматривающее снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года. По итогам мая сделка перевыполнялась на 147%, то есть добыча снижена по сравнению с уровнем октября 2016 года примерно на 850 тыс. б/с больше, министры говорили о превышении на 1 млн б/с, который они хотят дополнительно поставить на рынок с 1 июля. В итоге в июне 2018 года страны ОПЕК+ договорились выйти на общий уровень исполнения сделки в 100%, однако квоты не были распределены между странами, за этим должен следить министерский комитет по мониторингу договоренностей. Однако уже в июне исполнение сделки составляет 121%, то есть превышение обязательств составляло примерно 400 тыс. б/с.

Россия обязалась по сделке ОПЕК+ сохранять добычу нефти на уровне 10,947 млн б/с.

Лишь несколько стран имеют возможность нарастить добычу - Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт.