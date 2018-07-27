SOCAR увеличила в I полугодии объемы бурения на 8%

Буровые управления компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом полугодии 2018 года увеличили объемы бурения по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 8,4% - до 80 тыс. метров, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.
По данным компании, объем буровых работ, выполненный буровыми подразделениями SOCAR во II-ом квартале 2018 года, превысил 39 тыс. метров.
Как сообщалось, в 2017 году объемы бурения SOCAR составили 138 тыс. метров.
Н.Аббасова
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