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ТЭК 27.07.2018 10:48

SOCAR увеличила в I полугодии объемы бурения на 8%

Буровые управления компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в I-ом полугодии 2018 года увеличили объемы бурения по сравнению с аналогичным показателем 2017 года на 8,4% - до 80 тыс. метров, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в SOCAR.

По данным компании, объем буровых работ, выполненный буровыми подразделениями SOCAR во II-ом квартале 2018 года, превысил 39 тыс. метров.

Как сообщалось, в 2017 году объемы бурения SOCAR составили 138 тыс. метров.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: SOCAR, БУРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]