Адвокат порноактрисы Сторми Дэниэлс заявил, что деньги за молчание о связях с Трампом выплачивали еще трем женщинам

Юрист Майкл Авенатти - адвокат порноактрисы Сторми Дэниэлс, заявлявшей о своих связях с президентом США Дональдом Трампом, - заявил, что с этого момента он представляет интересы еще трех женщин, которым якобы платили, до президентских выборов 2016 года, за молчание об интимных связях с Д.Трампом.
Агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) сообщает, что М.Авенатти, выступая в Западном Голливуде, также утверждал, что он располагает доказательствами контактов этих женщин с Д.Трампом.
Однако он не стал предоставлять таковых, сославшись на то, "что он не волен делиться" ими с общественностью из-за отсутствия разрешения от своих клиенток.
В то же время, по его словам, женщины, которыми связались с ним несколько месяцев назад, "получали деньги за молчание, перед выборами 2016 года".
М.Авенатти призвал Д.Трампа и его экс-адвоката Майкла Коэна рассказать всю правду об этих женщинах.
"Им следует сейчас же обнародовать информацию для американского народа", - сказал М.Авенатти.
АП отмечает, что нынешний адвокат президента США Чарльз Хардер пока не ответил на просьбу прокомментировать эту информацию.
С.Дэниелс, чье настоящее имя Стеффани Клиффорд, стала известна после того, как заявила об интимной связи с президентом США Дональдом Трампом. Порноактриса рассказала, что в 2006 году у нее было свидание с Д.Трампом в гостиничном номере. По ее словам, они вступили в интимную связь. Согласно опубликованному интервью, она также заявила, что потом общалась с Д.Трампом еще несколько лет. Сам Д.Трамп отрицает связи с порноактрисой.
Ранее сообщалось, что М.Коэн в 2016 году тайно вел аудиозапись разговора о выплатах бывшей модели Playboy Карен Макдугал с Д.Трампом, когда тот был кандидатом в президенты США от Республиканской партии. К.Макдугал заявляла, что у нее были отношения с Д.Трампом в 2006 году, после того как он женился на Мелании Трамп. Позднее аудиозапись обнародовал американский телеканал Си-Эн-Эн.
В свою очередь Д.Трамп назвал "печальным" факт записи этого разговора на аудионоситель.
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