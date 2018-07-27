Азербайджан в январе-мае сократил экспорт газа в Турцию на 6%

Азербайджан в январе-мае 2018 года экспортировал в Турцию 2 млрд 615,1 млн кубометров газа в рамках Стадии-1 разработки месторождения Шах-Дениз, что на 5,6% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).
Согласно данным Совета, в мае экспорт азербайджанского газа в Турцию составил 601,3 млн кубометров газа. При этом, в общем объеме поставок газа в Турцию в мае на долю газа из Азербайджана пришлось 19,98%.
В целом, в мае экспорт газа в Турцию составил 3 млрд 8,82 млн кубометров (спад на 19,29% по сравнению с маем 2017г).
В 2017 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 6 млрд 542,39 млн кубометров.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%), TPAO (19%).
В рамках «Стадии-1» заключены соглашения о продажах газа между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км (442 км на территории Азербайджана и 248 км на территории Грузии).
Н.Аббасова
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