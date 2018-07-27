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Финансы 27.07.2018 11:45

Нотариусы в Азербайджане увеличили в I полугодии перечисления в госбюджет налогов от сделок с недвижимостью на 20%

Нотариальные органы Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года перечислили в госбюджет республики налогов по сделкам с недвижимостью на общую сумму около 25 млн манатов, отмечается в сообщении министерства юстиции.

«В январе-июне поступления в госбюджет Азербайджана со стороны нотариальных органов по договорам о купле-продаже (ИФ-Аз) недвижимости составили около 25 млн манатов, что на 20% больше показателя первого полугодия прошлого года», - отмечается в информации.

По данным министерства, в целом в отчетном периоде нотариальными органами осуществлено 1,9 млн операций. При этом зарегистрировано около 151 тыс. акта о гражданском состоянии. "Общая сумма платежей и госпошлин, произведенных по этим операциям, составила около 22 млн манатов», -говорится в сообщении.

Нотариальные органы Азербайджана в 2017 году перечислили в госбюджет республики налогов по сделкам с недвижимостью на общую сумму 40 млн манатов, по прочим операциям – 44 млн манатов.

А.Азизов

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Тэги: НОТАРИУСЫ, СДЕЛКИ, БЮДЖЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]