Нотариусы в Азербайджане увеличили в I полугодии перечисления в госбюджет налогов от сделок с недвижимостью на 20%

Нотариальные органы Азербайджана в I-ом полугодии 2018 года перечислили в госбюджет республики налогов по сделкам с недвижимостью на общую сумму около 25 млн манатов, отмечается в сообщении министерства юстиции.

«В январе-июне поступления в госбюджет Азербайджана со стороны нотариальных органов по договорам о купле-продаже (ИФ-Аз) недвижимости составили около 25 млн манатов, что на 20% больше показателя первого полугодия прошлого года», - отмечается в информации.

По данным министерства, в целом в отчетном периоде нотариальными органами осуществлено 1,9 млн операций. При этом зарегистрировано около 151 тыс. акта о гражданском состоянии. "Общая сумма платежей и госпошлин, произведенных по этим операциям, составила около 22 млн манатов», -говорится в сообщении.

Нотариальные органы Азербайджана в 2017 году перечислили в госбюджет республики налогов по сделкам с недвижимостью на общую сумму 40 млн манатов, по прочим операциям – 44 млн манатов.

А.Азизов