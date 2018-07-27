Эквадор хочет хеджировать добычу нефти от падения цен

Правительство Эквадора рассматривает план хеджирования нефтедобычи от падения цен, заявил министр торговли страны Пабло Кампана в интервью агентству Bloomberg в ходе визита в Нью-Йорке.
В ближайшие три года Эквадор рассчитывает увеличить производство нефти на 40%. И министерство экономики и финансов совместно с министерством углеводородов изучают возможности защиты доходов на случай резкого снижения нефтяных цен.
По словам П.Кампаны, президент Эквадора Ленин Морено примет решение в ближайшие пару месяцев.
Эквадор ориентируется на пример Мексики, которая использует нефтяное хеджирование с конца 90-х годов.
В 1993 году Эквадор пытался запустить аналогичную программу, подстраховавшись на случай падения нефтяных цен. Однако нефть подорожала, Эквадор потерпел убытки в размере $12 млн и отказался от этой идеи.
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