Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в возвращении останков американских солдат, погибших в Корейской войне

Президент США Дональд Трамп в пятницу поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за содействие в возвращении останков американских солдат, погибших в годы Корейской войны.

"Останки американских военнослужащих скоро покинут Северную Корею и направятся в США. После стольких лет это будет великий момент для большого числа семей. Спасибо, Ким Чен Ын", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

Ранее в пятницу Белый дом сообщил, что КНДР передала США останки американских военнослужащих, которые погибли на севере Корейского полуострова в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

"Самолет С-17 ВВС США с останками погибших военнослужащих возвращается на авиабазу Осан", - говорится в сообщении.

Официальная церемония возвращения останков на родину состоится 1 августа, проинформировал Белый дом.

Договоренность о возвращении останков была достигнута на июньской встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.