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Дальнее зарубежье 27.07.2018 15:11

Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в возвращении останков американских солдат, погибших в Корейской войне

Президент США Дональд Трамп в пятницу поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за содействие в возвращении останков американских солдат, погибших в годы Корейской войны.

"Останки американских военнослужащих скоро покинут Северную Корею и направятся в США. После стольких лет это будет великий момент для большого числа семей. Спасибо, Ким Чен Ын", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

Ранее в пятницу Белый дом сообщил, что КНДР передала США останки американских военнослужащих, которые погибли на севере Корейского полуострова в годы Корейской войны 1950-1953 годов.

"Самолет С-17 ВВС США с останками погибших военнослужащих возвращается на авиабазу Осан", - говорится в сообщении.

Официальная церемония возвращения останков на родину состоится 1 августа, проинформировал Белый дом.

Договоренность о возвращении останков была достигнута на июньской встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]