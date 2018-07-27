Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в возвращении останков американских солдат, погибших в Корейской войне

Президент США Дональд Трамп в пятницу поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за содействие в возвращении останков американских солдат, погибших в годы Корейской войны.
"Останки американских военнослужащих скоро покинут Северную Корею и направятся в США. После стольких лет это будет великий момент для большого числа семей. Спасибо, Ким Чен Ын", - написал Д.Трамп в "Твиттере".
Ранее в пятницу Белый дом сообщил, что КНДР передала США останки американских военнослужащих, которые погибли на севере Корейского полуострова в годы Корейской войны 1950-1953 годов.
"Самолет С-17 ВВС США с останками погибших военнослужащих возвращается на авиабазу Осан", - говорится в сообщении.
Официальная церемония возвращения останков на родину состоится 1 августа, проинформировал Белый дом.
Договоренность о возвращении останков была достигнута на июньской встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре.
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