Президент Эквадора высказался за уход Ассанжа из эквадорского посольства в Лондоне, не назвал конкретных сроков

Президент Эквадора Ленин Морено в пятницу заявил, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, однако конкретных сроков он не назвал.

"Эта ситуация (нахождение Ассанжа в посольстве) не может продолжаться вечно. В какой-то момент он должен будет выйти", - сообщил Л.Морено на форуме ForoAmerica в Мадриде.

"Единственное, чего мы хотим так это гарантий того, что его жизнь не будет подвержена опасности", - отметил президент Эквадора.

"Я никогда не был согласен с деятельностью, которую ведет Дж.Ассандж. Я никогда не был согласен с вмешательством в частную переписку людей с целью получения информации, какой бы ценной она не была. Не таким образом", - добавил Л.Морено.

По его словам, эквадорские власти обсудили ситуацию с Дж.Ассанджем с британским правительством

Ранее на этой неделе министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсиа в интервью испанской газете "А-Бэ-Сэ" заявил, что Кито рано или поздно должен будет урегулировать ситуацию с Дж.Ассанджем.

"В этом вопросе позиция Эквадора предельно ясна. Эту тему в рамках международного права должны решать три стороны: правительства Великобритании, Эквадора и адвокаты Ассанджа. Предоставление убежище, согласованное в свое время, и которое тогда было решением, не может быть вечным. Но сколько времени уйдет на поиск решения, предсказать сложно", - сказал глава эквадорского внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу журналиста прокомментировать информацию о том, что президент Эквадора Ленин Морено намерен отказать Дж.Ассанджу в праве продолжать оставаться на территории эквадорской дипмиссии в Лондоне.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Эквадор якобы в ближайшее время откажет Дж.Ассанжу в убежище в посольстве в Лондоне и выдаст его властям Великобритании.

По данным прессы, президент Эквадора близок к достижению соглашения, если уже не заключил его, о выдаче Дж.Ассанжа Великобритании. При этом отказ в предоставлении убежища и физическая выдача может состояться уже совсем скоро.

Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку будет сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долл.