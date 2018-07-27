Великобритания временно приостановила сотрудничество с США по экстрадиции двух боевиков ИГ

Власти Великобритании приняли решение о временной приостановке сотрудничества с США по вопросу экстрадиции двух боевиков ИГ из так называемой "группы Битлз" из-за опасений в том, что американская судебная система может вынести им смертный приговор, сообщает телеканал "Скай ньюз".
Решение принято после обращения адвокатов матери одного из боевиков к руководству министерства внутренних дел Великобритании.
Бывшие подданные Соединенного Королевства Александа Коти и Шафи аш-Шейх, примкнули ячейке ИГ в Сирии, получившей наименование "группа Битлз". Ее четверо участников в частности проводили казни западных журналистов и сотрудников гуманитарных миссий.
Двое из них были захвачены в плен проамериканскими силами в Сирии и переданы в Великобританию, где их лишили гражданства за их преступления. Согласно договоренностям с Вашингтоном, террористов будут судить в США.
В то же время Лондон выступает категорически против применения смертной казни и просит Вашингтон предоставить гарантии, что бывшие британцы не будут казнены.
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