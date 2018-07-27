Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2282 TRY   0.3493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.61 Brent   74.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 42° Завтра 24° 36° 29 Июл 25° 35° 30 Июл 26° 35°

Дальнее зарубежье 27.07.2018 15:48

Великобритания временно приостановила сотрудничество с США по экстрадиции двух боевиков ИГ

Власти Великобритании приняли решение о временной приостановке сотрудничества с США по вопросу экстрадиции двух боевиков ИГ из так называемой "группы Битлз" из-за опасений в том, что американская судебная система может вынести им смертный приговор, сообщает телеканал "Скай ньюз".

Решение принято после обращения адвокатов матери одного из боевиков к руководству министерства внутренних дел Великобритании.

Бывшие подданные Соединенного Королевства Александа Коти и Шафи аш-Шейх, примкнули ячейке ИГ в Сирии, получившей наименование "группа Битлз". Ее четверо участников в частности проводили казни западных журналистов и сотрудников гуманитарных миссий.

Двое из них были захвачены в плен проамериканскими силами в Сирии и переданы в Великобританию, где их лишили гражданства за их преступления. Согласно договоренностям с Вашингтоном, террористов будут судить в США.

В то же время Лондон выступает категорически против применения смертной казни и просит Вашингтон предоставить гарантии, что бывшие британцы не будут казнены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, США, АНТИТЕРРОР, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


США и Великобритания опасаются утечки информации о технологии "стелс" при одновременной покупке Турцией С-400 и F-35 Трамп может задержаться с визитом в Великобритании ради игры в гольф - СМИ Борис Джонсон отправляется в США, чтобы убедить Вашингтон в необходимости сохранения соглашения по иранскому атому Мэй заявила Трампу, что для удара по Сирии нужно больше доказательств применения химоружия Дамаском - СМИ В Лондоне открылось новое здание посольства США, построенное за $1 млрд В Черное море зашли ракетный крейсер и эсминец ВМС США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]