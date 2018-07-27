Правительство Испании пытается заручиться поддержкой партий-союзниц для утверждения проекта бюджета

Испанское правительство меньшинства, возглавляемое премьер-министром Педро Санчесом, в преддверие голосования о принятии проекта дефицитного бюджета старается получить поддержку со стороны других партий, сообщают испанские СМИ.

Испанская социалистическая рабочая партия, возглавляемая П.Санчесом, контролирует 84 места в 350-местном парламенте и не может самостоятельно принять бюджет, не заручившись поддержкой союзных ей партий, напоминают СМИ.

В том случае, если правительство П.Санчеса не сможет в пятницу утвердить проект бюджета, это поставит под вопрос эффективность нынешнего кабинета, отмечают СМИ.

Накануне П.Санчес признал возможность неудачи голосования по бюджету. "Те, кто проголосует против дефицитного варианта, будут голосовать против восстановления государства всеобщего благосостояния, улучшения общественного здравоохранения и успехов образовательной системы", - сказал П.Санчес на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Я призываю всех действовать ответственно", - добавил премьер.

Возможность сформировать новое правительство П.Санчес получил после того, как в начале июня конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя. 7 июня новое правительство Испании принесло присягу в Мадриде.