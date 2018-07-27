Министр обороны Германии считает, что у Трампа не наблюдается ясной стратегии в отношении России

Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен, комментируя встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, заявила, что политика Д.Трампа в отношении России не демонстрирует признаков внятной стратегии.
"После встречи не получается определить ясную стратегию американского президента в отношении России", - сказала она в интервью журналу "Шпигель".
Согласно ее утверждениям, В.Путин, "компенсируя экономическую слабость" России, на переговорах позиционировал себя в качестве глобального игрока, в то время как желания Д.Трампа остались непонятными.
"Проблема с (переговорами - ИФ) в Хельсинки все-таки состоит в том, что никто в действительности не знает, о чем там шла речь и даже о чем договорились", - сказала министр обороны Германии.
Она отметила, что на переговорах в Хельсинки, несмотря на колебания Д.Трампа, было четко выражено критическое отношение НАТО к России.
"Мы желаем лучших отношений с Москвой, но мяч находится на стороне Кремля", - сказала она.
16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит В.Путина и Д.Трампа. Президенты беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.
В Соединенных Штатах Д.Трамп подвергся резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев, за то, что, по их мнению, президент не проявил жесткость в вопросе предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.
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