Министр обороны Германии считает, что у Трампа не наблюдается ясной стратегии в отношении России

Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен, комментируя встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, заявила, что политика Д.Трампа в отношении России не демонстрирует признаков внятной стратегии.

"После встречи не получается определить ясную стратегию американского президента в отношении России", - сказала она в интервью журналу "Шпигель".

Согласно ее утверждениям, В.Путин, "компенсируя экономическую слабость" России, на переговорах позиционировал себя в качестве глобального игрока, в то время как желания Д.Трампа остались непонятными.

"Проблема с (переговорами - ИФ) в Хельсинки все-таки состоит в том, что никто в действительности не знает, о чем там шла речь и даже о чем договорились", - сказала министр обороны Германии.

Она отметила, что на переговорах в Хельсинки, несмотря на колебания Д.Трампа, было четко выражено критическое отношение НАТО к России.

"Мы желаем лучших отношений с Москвой, но мяч находится на стороне Кремля", - сказала она.

16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит В.Путина и Д.Трампа. Президенты беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

В Соединенных Штатах Д.Трамп подвергся резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев, за то, что, по их мнению, президент не проявил жесткость в вопросе предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.