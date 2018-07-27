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Дальнее зарубежье 27.07.2018 16:34

Пхеньян торопит Сеул с заключением мирного договора - СМИ

Власти Северной Кореи разочарованы тем, как между Пхеньяном и Сеулом затягивается вопрос подписания декларации о прекращении Корейской войны, заявил в интервью газете "Саут Чайна Морнинг Пост" председатель южнокорейского Совета по примирению и сотрудничеству Ким Хон Гыль.

"Власти Северной Кореи говорят, что они разочарованы задержкой, и спрашивают, в чем веская причина такой медлительности в этом процессе", - сказал он, уточнив, что Пхеньян уверен, что со своей стороны Северная Корея пошла на большие уступки и ожидает аналогичного ответа.

Он добавил, что в Северной Корее рассчитывают на скорейшее заключение мирного договора, так как это ускорит процесс денуклеаризации. Кроме того в Пхеньяне надеются, что международные санкции будут сняты до завершения денуклеаризации.

Продолжавшаяся три года война на Корейском полуострове закончились в 1953 году подписанием акта о перемирии. Мирный договор между Сеулом и Пхеньяном до сих пор не заключен, однако стороны обсуждали вопрос его подписания на саммите 27 апреля 2018 года.

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Тэги: КНДР, ЮЖКОРЕЯ, ДОГОВОР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]