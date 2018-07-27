Генсек ОДКБ, обвиняемый в Армении в свержении конституционного строя, пришел в суд Еревана

Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров явился в суд первой инстанции Еревана, где будет обсуждаться ходатайство Специальной следственной службы Армении о его аресте.

Как сообщили "Интерфаксу" в службе, заседание суда состоится в пятницу.

На вопрос журналистов, согласен ли Ю.Хачатуров с выдвинутым против него обвинением в попытке свержения конституционного строя в 2008 году, генсек ОДКБ, который тогда занимал должность начальника Ереванского гарнизона ВС Армении, ответил: "Нет".

Согласно уставу ОДКБ, генеральный секретарь назначается решением совета ОДКБ сроком на три года по представлению совета глав МИД из числа граждан государств-участников ОДКБ.

Полномочные представители государств в ОДКБ пользуются определенными привилегии и иммунитетами.

Согласно статье 33 соглашения о правовом статусе ОДКБ, государство-участник может отказаться от иммунитета своего представителя в организации, если "иммунитет препятствует осуществлению правосудия".

Ранее в пятницу, что Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

"На основе сопоставления приобретенных в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта, Ю.Хачатурову предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Ю.Хачатурова", - сообщила Специальная следственная служба.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В минувший четверг экс-президент Армении Роберт Кочарян и генсек ОДКБ Ю.Хачатуров пришли на допрос в Специальную следственную службу по делу о разгоне демонстрации. В Специальной следственной службе сообщали, что Р.Кочарян и Ю.Хачатуров были вызваны на допрос в качестве свидетелей.

Р.Кочарян заявил, что считает политическим преследованием выдвинутое против него обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году. "Это политическое преследование, это вендетта. Не думал, что в нашей современности так можно фабриковать обвинения", - сказал экс-президент в интервью телеканалу "Еркир Медиа".

Согласно уставу организации, генеральный секретарь назначается решением совета ОДКБ сроком на три года по представлению совета глав МИД из числа граждан государств-участников ОДКБ.

Полномочные представители государств в ОДКБ пользуются определенными привилегии и иммунитетами.

Согласно статье 33 соглашения о правовом статусе ОДКБ, государство-участник может отказаться от иммунитета своего представителя в организации, если "иммунитет препятствует осуществлению правосудия".