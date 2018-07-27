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СНГ 27.07.2018 17:30

Министерская конференция ВТО состоится в Астане летом 2020 года

В ходе заседания генерального совета Всемирной торговой организации страны-члены Организации единогласно проголосовали в пользу проведения 12-й министерской конференции ВТО в Астане в июне 2020 года, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Казахстан готов внести конструктивный вклад в обсуждение всех нерешенных вопросов повестки дня ВТО в целях обеспечения субстантивных результатов министерской конференции, говорится в распространенном в пятницу сообщении.

"Генеральный директор ВТО Роберту Азеведу поблагодарил президента и правительство Казахстана за готовность принять Министерскую конференцию и отметил, что данный шаг является подтверждением приверженности страны ценностям и принципам многосторонней торговой системы", - отмечается в пресс-релизе.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО, заседания которого проводятся раз в два года. В компетенцию Органа входит право принимать решения по всем вопросам в рамках многосторонних торговых соглашений, в том числе утверждение новых дисциплин, регулирующих международную торговлю.

Наиболее важными итогами министерской конференции ВТО являются Соглашение по упрощению процедур торговли и согласование запрета на предоставление экспортных субсидий на сельскохозяйственные товары.

В настоящее время перспективным переговорным направлением является согласование новой дисциплины, регулирующей субсидирование рыболовства. Кроме того, ведутся активные многосторонние обсуждения по таким вопросам, как дальнейшее сокращение предельного уровня субсидий в сельскохозяйственной отрасли, либерализация торговли в секторе услуг и регулирование в сфере электронной коммерции, отмечается в сообщении казахстанского МИД.

Ожидается, что в работе 12-й министерской конференции ВТО примут участие министры торговли 164-х стран-членов и 20 стран-наблюдателей ВТО, а общее количество участников мероприятия превысит 4 тыс. человек.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ВТО, КОНФЕРЕНЦИЯ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]