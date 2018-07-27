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Дальнее зарубежье 27.07.2018 16:43

США выступают за увеличение числа источников энергоресурсов - госдеп

США выступают за усиление безопасности энергетической сферы через диверсификацию источников импортируемой энергии, и Вашингтон продолжит продвигать эту идею среди европейских союзников, заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики и ресурсов Фрэнсис Фэннон.

"США продолжат дипломатическим путем продвигать идею усиления энергетической безопасности посредством диверсификации источников и путей передачи энергетических ресурсов", - сказал он в ходе телефонного брифинга, отвечая на вопрос о том, каким образом Вашингтон попытается убедить своих европейских союзников отказаться от проекта "Северный поток-2".

Ф.Фэннон отметил, что в Вашингтоне "с нетерпением ожидают принятия Еврокомиссией газовой директивы".

Ранее президент США Дональд Трамп критиковал канцлера Германии Ангелу Меркель за сотрудничество с Россией по "Северному потоку-2". Он заявлял, что Берлин платит большие деньги за российский газ, но при этом просит у США защиты от России.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. К настоящему времени "Северный поток-2" получил полные комплекты разрешений на строительство и эксплуатацию планируемого газопровода в Германии, Финляндии и Швеции. Идет процесс получения разрешения в Дании.

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Тэги: США, ЭНЕРГЕТИКА, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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