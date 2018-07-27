Возобновление авиасообщения между Азербайджаном и Египтом затягивается из-за убытков авиакомпаний

Возобновление прямого авиасообщения между Азербайджаном и Египтом затягивается по причине больших убытков, которые несут авиакомпании, заявил посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим Ахмед Ибрагим.

«Несмотря на то, что между Азербайджаном и Египтом есть соглашение об открытии прямого авиасообщения, этот процесс затягивается по причине того, что авиакомпании считают, что у них будут большие убытки», - сказал А.Ибрагим на пресс-конференции в Баку.

По его словам, до открытия прямого авиасообщения необходимо поощрение туризма между двумя странами, что создаст благоприятную почву для авиарейсов. «Турпоток должен быть высоким. Объем товарооборота также низок из-за отсутствия прямого авиасообщения»,- отметил дипломат.

Он подчеркнул, что азербайджано-египетские взаимоотношения находятся на высшем уровне, и его задача, как посла, вывести их на более качественный уровень. «Проводятся работы по развитию наших торгово-экономических связей. Мы также хотим увеличения турпотока из Азербайджана в Египет»,- отметил он.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Египте царит стабильность. «В Египте установлена былая безопасность. Это позволяет авиакомпаниям восстановить рейсы»,- сказал дипломат.

По его словам, ежегодно Египет посещают 10 млн туристов.

Египетская компания Air Cairo в июне 2016 года открыла прямой рейс из Шарм-эль-Шейх в Баку. Однако, уже с 4 июля 2016 года приостановила полеты по этому авиарейсу. Данное решение было связано со слабой заполняемостью рейса. С тех пор стороны ведут обсуждения по вопросу возобновления прямых авиарейсов.

Ф.Исазаде