Белый дом не подтверждает сообщения о готовящемся ударе по Ирану

Представитель Белого дома Хоган Гидли не подтвердил опубликованное ранее в австралийских СМИ сообщение о том, что Вашингтон готовится нанести удар по Ирану.
"Я не могу подтвердить это сообщение. Советую вам обратиться в министерство обороны с этим вопросом", - сказал Х.Гидли, отвечая на вопросы журналистов.
"Но я могу сказать, что президент ясно указал на позицию по отношению к Ирану", - добавил представитель Белого дома.
Ранее в австралийских СМИ появилась информация о том, что вооруженные силы США готовятся нанести удар по Ирану.
На этой неделе Д.Трамп резко отреагировал на слова иранского президента Хасана Рухани не играть с огнем в отношении Ирана. "Иранскому президенту Х.Рухани: никогда более не угрожайте США вновь - или вы испытаете последствия, которые мало кто испытывал в истории доселе. Мы более не являемся страной, которая поддерживает ваши безумные слова насилия и смерти. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".
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