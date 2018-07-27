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Регион 27.07.2018 16:30

Белый дом не подтверждает сообщения о готовящемся ударе по Ирану

Представитель Белого дома Хоган Гидли не подтвердил опубликованное ранее в австралийских СМИ сообщение о том, что Вашингтон готовится нанести удар по Ирану.

"Я не могу подтвердить это сообщение. Советую вам обратиться в министерство обороны с этим вопросом", - сказал Х.Гидли, отвечая на вопросы журналистов.

"Но я могу сказать, что президент ясно указал на позицию по отношению к Ирану", - добавил представитель Белого дома.

Ранее в австралийских СМИ появилась информация о том, что вооруженные силы США готовятся нанести удар по Ирану.

На этой неделе Д.Трамп резко отреагировал на слова иранского президента Хасана Рухани не играть с огнем в отношении Ирана. "Иранскому президенту Х.Рухани: никогда более не угрожайте США вновь - или вы испытаете последствия, которые мало кто испытывал в истории доселе. Мы более не являемся страной, которая поддерживает ваши безумные слова насилия и смерти. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!" - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

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Тэги: США, АДМИНИСТРАЦИЯ, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]