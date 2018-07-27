Президент Молдавии критикует решение правящего большинства о переносе даты парламентских выборов

Президент Молдавии Игорь Додон считает, что дни нынешних молдавских властей сочтены, поэтому они на несколько месяцев отодвинули дату парламентских выборов.

"Что делает власть, когда знает, что ее дни сочтены? Отодвигает как можно дальше дату выборов, продлевая свою агонию. Именно это происходит сейчас с правительством демократов", - написал И.Додон в пятницу на своей странице в Facebook, комментируя решение парламентского большинства о переносе выборов на следующий год.

Он отметил, что "в 90-х годах демократы разрушили страну", а альянсы после 2009 года "уничтожили надежды людей на лучшую жизнь в Республике Молдова".

"За это их настигнет неминуемая кара - и на выборах, и особенно после выборов. Как когда-то демократы проиграли коммунистам 25 февраля 2001 года, так и в этот раз, 24 февраля 2019 года, нынешние демократы проиграют социалистам", - прогнозирует И.Додон.

По его мнению, своим решением "назначить дату выборов на февраль будущего года вместо ноября текущего года правительство демократов выдало свой страх перед результатами народного голосования и то политическое отчаяние, в котором оно сейчас находится".

"Однако то, что выборы пройдут в зимний период, еще больше снизит их без того слабый рейтинг. Отнюдь не в первый раз евроунионисты попадают в яму, которую сами же и вырыли другим", - подчеркнул И.Додон.

Выступая накануне по одному из телеканалов, он сообщил, что осенью социалисты намерены организовать массовые акции протеста.

"Мы должны выйти и объяснить людям, кто был в последние девять лет у власти. Потому что, они все управляли, все воровали, а теперь проводят протесты друг против друга", - сказал президент.

И.Додон сообщил, что имеет насыщенную программу на конец года и не знает, сможет ли возглавить список кандидатов в депутаты парламента от пропрезидентской Партии социалистов. Если же выборы состоятся в 2019 г., то он наверняка будет баллотироваться в депутаты, чтобы стать "локомотивом" для социалистов.

Ранее сообщалось, что в пятницу на последнем пленарном заседании весенне-летней сессии молдавский парламент назначил датой проведения парламентских выборов 24 февраля 2019 года.

Полномочия нынешнего парламента истекают 30 ноября 2018 года, а новые выборы должны состояться в течение трех месяцев после этой даты. Нынешний парламент соберется еще на осенне-зимнюю сессию, которая будет короче обычного - пройдет только в сентябре-октябре.

Согласно избирательному законодательству Молдавии, выборы впервые пройдут по смешанной избирательной системе, согласно которой 50 депутатов будут избраны по пропорциональному принципу по партийным спискам, а еще 51 - от одномандатных избирательных округов в один тур.