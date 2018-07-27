Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2282 TRY   0.3493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.61 Brent   74.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 42° Завтра 24° 36° 29 Июл 25° 35° 30 Июл 26° 35°

Дальнее зарубежье 27.07.2018 16:37

Полиция сообщила о столкновениях палестинцев с израильтянами на Храмовой горе в Иерусалиме

Израильская полиция в пятницу сообщила о столкновениях между палестинцами и израильтянами на Храмовой горе в Иерусалиме, пишет интернет-портал газеты "Джерузалем пост".

По данным издания, после пятничной молитвы палестинцы начали бросать в полицейских камни и применять пиротехнику. Полиция ответила свето-шумовыми гранатами. В районе беспорядков слышны хлопки и виден дым, пишет издание.

По предварительным данным, один полицейский получил незначительное ранение.

Полиция вошла на Храмовую гору и эвакуирует гражданских лиц.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИЕРУСАЛИМ, СТОЛКНОВЕНИЯ


Похожие новости


В Иерусалиме и в секторе Газа усилены меры безопасности в преддверии открытия посольства США Нетаньяху в понедельник обсудит с Трампом возможность приезда американского президента на открытие посольства США в Иерусалиме Нетаньяху в ходе визита в Индию выразил разочарование из-за позиции Дели по Иерусалиму Израиль назовет железнодорожную станцию около Стены плача в Иерусалиме в честь Трампа Нетаньяху надеется на перенос всех посольств европейских стран в Иерусалим Перевод посольства США в Иерусалим произойдет не ранее чем через два года - Тиллерсон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]