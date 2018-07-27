Полиция сообщила о столкновениях палестинцев с израильтянами на Храмовой горе в Иерусалиме

Израильская полиция в пятницу сообщила о столкновениях между палестинцами и израильтянами на Храмовой горе в Иерусалиме, пишет интернет-портал газеты "Джерузалем пост".

По данным издания, после пятничной молитвы палестинцы начали бросать в полицейских камни и применять пиротехнику. Полиция ответила свето-шумовыми гранатами. В районе беспорядков слышны хлопки и виден дым, пишет издание.

По предварительным данным, один полицейский получил незначительное ранение.

Полиция вошла на Храмовую гору и эвакуирует гражданских лиц.