Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2282 TRY   0.3493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.61 Brent   74.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 42° Завтра 24° 36° 29 Июл 25° 35° 30 Июл 26° 35°

СНГ 27.07.2018 17:14

Власти Таджикистана не дают разрешение на лечение за рубежом внука запрещенной в стране Партии исламского возрождения

Таджикские власти не выпускают на лечение за границу больного онкологическим заболеванием Хамзы Тиллозода, внука лидера запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири, сообщают таджикские СМИ.

Первый замглавы Минздрава Таджикистана Саида Умарзода на пресс-конференции в пятницу заявила журналистам, что у ребенка рак четвертой стадии.

"Врачи не отказываются от его лечения, но когда онкологическая болезнь уже достигла четвертой стадии, о каком лечении может идти речь? В таких случаях проводится только паллиативная терапия, облегчение симптомов болезни. Это делают и в Таджикистане, и в других странах", - сказала С.Умарзода.

"У Хамзы метастазы, и нет никаких методов полного излечения. Поэтому нет необходимости отправлять его в зарубежные страны. Родители понимают, но не хотят принять этот факт", - приводят слова замминистра местные СМИ.

Сообщения об ухудшении здоровья ребенка впервые появились в начале 2018 года, отмечалось, что его госпитализировали с подозрением на онкологическое заболевание. Ребенок был прооперирован в Таджикистане, но операция не помогла.

В СМИ сообщалось, что ребенок и его мать не могут покинуть страну и выехать на лечение. На портале Change.org организован сбор подписей в поддержку мальчика. Организаторы акции сообщают, что мальчик болен, но его не выпускают за границу для лечения.

Отец ребенка - Рухулло Тиллозода, сын лидера ПИВТ, покинул Таджикистан несколько лет назад. Власти страны обвиняют его в поддержке вооруженного мятежа, который, по утверждению властей, в 2015 году организовал бывший замминистра обороны Абдухалим Назарзода, в частности в передаче мятежному генералу более $1 млн на подготовку бунта.

Лидер ПИВТ М.Кабири покинул Таджикистан в марте 2015 года, опасаясь преследования. Его обвинили в "создании преступных групп" и объявили в международный розыск. В настоящее время он получил политическое убежище в одной из европейских стран.

Верховный суд Таджикистана заочно продолжает рассмотрение дела М.Кабири, процесс проходит в закрытом режиме, сообщил журналистам ранее на этой неделе председатель Коллегии по уголовным делам суда Шавкат Лутфуллозода.

Процесс по делу М.Кабири начался в Верховном суде Таджикистана в начале 2018 года.

Партия исламского возрождения Таджикистана была признана террористической организацией и запрещена властями страны в сентябре 2015 года, после того, как ее лидеры были признаны виновными в подготовке и финансировании мятежа А.Назарзода.

В августе 2016 года 17 членов высшего политического совета и президиума Партии исламского возрождения Верховным судом Таджикистана приговорены к лишению свободы на сроки от 25 до 28 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ПИВТ, ВНУК, ЛЕЧЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]