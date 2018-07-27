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Дальнее зарубежье 27.07.2018 17:40

Ситуация в районе Баб-эль-Мандебского пролива не имеет особого значения для Кувейта

Напряженность, которая создалась в последнее время в Баб-эль-Мандебском проливе, имеет ограниченное влияние на транспортировку кувейтской нефти, сообщает национальное информационное агентство Кувейта (KUNA) со ссылкой на заявление главы (CEO) Кувейтской танкерной компании (Kuwait Oi Tanker Company, KOTC) Талала аль-Халеда аль-Ахмада ас-Сабаха.

По его словам, лишь 10% экспортных поставок кувейтской нефти проходят по маршруту через Баб-эль-Мандебский пролив, остальные же 90% предназначены для государств Юго-Восточной Азии и осуществляются в обход этого коридора.

CEO также отметил, что большинство кувейтских танкеров, идущих через Баб-эль-Мандебский пролив, транспортируют нефтепродукты.

Глава KOTC подчеркнул, что у его компании, которая входит в структуру Кувейтской национальной нефтяной корпорации, имеются альтернативные маршруты для надежных и безопасных экспортных поставок кувейтской нефти.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Кувейт вслед за Саудовской Аравией может прекратить экспорт своей нефти через Баб-эль-Мандебский пролив вследствие военной эскалации в этом регионе.

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Тэги: КУВЕЙТ, ПРОЛИВ, СИТУАЦИЯ, КОММЕНТАРИЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]