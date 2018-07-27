В Вашингтоне рассчитывают на то, что Украина останется транзитером российского газа в Европу, заявил в пятницу на брифинге помощник госсекретаря США по вопросам энергетики и ресурсов Фрэнсис Фэннон.

"Мы продолжаем выступать в поддержку продления транзита газа через Украину. Лучший способ, который обеспечил бы Украине возможность служить важным партнером в сфере транзита газа для Европы после 2019 года, заключается в том, чтобы "Северный поток 2" и "Турецкий поток" не были бы построены", - заявил представитель госдепартамента.