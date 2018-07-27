Трамп отрицает, что знал о встрече сына с представителями России в 2016 году

Президент США Дональд Трамп в пятницу опроверг утверждения своего экс-адвоката Майкла Коэна о том, что он якобы знал о встрече своего сына Дональда Трампа-младшего с представителями России в июне 2016 года в Трамп-Тауэр.
"Я не знал о том, что была встреча с моим сыном, Дональдом Трампом-младшим", - написал президент на своей странице в "Твиттере".
При этом он обратился к "фейковым новостям" с призывом "не тратить мое время на дурацкие вопросы".
Также он вновь заявил, что единственный "сговор" с участием России был у демократов, и что представители Демократической партии США до сих пор продолжают "охоту на ведьм".
"Как глупо и нечестно по отношению к нашей стране", - написал президент.
Ранее телеканал Си-Эн-Эн сообщал со ссылкой на источники, что М.Коэн утверждает, будто бы Д.Трамп знал о встрече своего сына Дональда Трампа-младшего с представителями России в июне 2016 года в Трамп-Тауэр.
Как сообщили источники, М.Коэн готов рассказать об этом спецпрокурору по расследованию так называемого "российского дела" Роберту Мюллеру.
Летом 2017 года в западных СМИ появилась информация, согласно которой в июне 2016 года Д.Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.
На встрече также присутствовали глава предвыборного штаба Пол Манафорт и зять будущего президента США Джаред Кушнер - нынешний советник президента.
Представители Д.Трампа-младшего, а также Дж.Кушнера подтвердили факт встречи. Они отметили, что на ней обсуждались вопросы программы усыновления, и никак не затрагивалась тема выборов.
В США проходит ряд расследований о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Помимо юридического комитета, их ведут комитеты по разведке Сената и Палаты представителей. Кроме того, отдельное расследование ведет спецпрокурор Р.Мюллер.
Пашинян заявил о готовности к встрече с президентом Алиевым
Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии посетит Азербайджан на следующей неделе
Баку и Москва продолжат сотрудничество в области цифровой дипломатии – МИД Азербайджана
Эквадор хочет хеджировать добычу нефти от падения цен
Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Саудовской Аравией
В селе Джоджуг Марджанлы введены в строй 15 теплиц и пчеловодческие хозяйств
Возобновление авиасообщения между Азербайджаном и Египтом затягивается из-за убытков авиакомпаний
Криштиану Роналду заплатит 18,9 млн евро за уклонение от уплаты налогов в Испании
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
В Баку прошла лекция на тему «Русская иконопись в изобразительном искусстве»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений