Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2282 TRY   0.3493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.61 Brent   74.54

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 42° Завтра 24° 36° 29 Июл 25° 35° 30 Июл 26° 35°

Дальнее зарубежье 27.07.2018 18:13

Трамп отрицает, что знал о встрече сына с представителями России в 2016 году

Президент США Дональд Трамп в пятницу опроверг утверждения своего экс-адвоката Майкла Коэна о том, что он якобы знал о встрече своего сына Дональда Трампа-младшего с представителями России в июне 2016 года в Трамп-Тауэр.

"Я не знал о том, что была встреча с моим сыном, Дональдом Трампом-младшим", - написал президент на своей странице в "Твиттере".

При этом он обратился к "фейковым новостям" с призывом "не тратить мое время на дурацкие вопросы".

Также он вновь заявил, что единственный "сговор" с участием России был у демократов, и что представители Демократической партии США до сих пор продолжают "охоту на ведьм".

"Как глупо и нечестно по отношению к нашей стране", - написал президент.

Ранее телеканал Си-Эн-Эн сообщал со ссылкой на источники, что М.Коэн утверждает, будто бы Д.Трамп знал о встрече своего сына Дональда Трампа-младшего с представителями России в июне 2016 года в Трамп-Тауэр.

Как сообщили источники, М.Коэн готов рассказать об этом спецпрокурору по расследованию так называемого "российского дела" Роберту Мюллеру.

Летом 2017 года в западных СМИ появилась информация, согласно которой в июне 2016 года Д.Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

На встрече также присутствовали глава предвыборного штаба Пол Манафорт и зять будущего президента США Джаред Кушнер - нынешний советник президента.

Представители Д.Трампа-младшего, а также Дж.Кушнера подтвердили факт встречи. Они отметили, что на ней обсуждались вопросы программы усыновления, и никак не затрагивалась тема выборов.

В США проходит ряд расследований о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Помимо юридического комитета, их ведут комитеты по разведке Сената и Палаты представителей. Кроме того, отдельное расследование ведет спецпрокурор Р.Мюллер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, СЫН, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


Похожие новости


В Нью-Йорке начались бракоразводные слушания Дональда Трампа-младшего и его супруги Трамп опечален записью разговора со своим бывшим адвокатом о выплатах девушке Playboy Си-Эн-Эн опубликовал аудиозапись, на которой Трамп якобы обсуждает с экс-адвокатом выплаты за молчание модели Playboy Трамп опасается, что Россия будет стремиться помочь демократам на предстоящих выборах в США Трамп: на переговорах с Путиным ничего ему не уступал, речь шла о взаимной выгоде для двух стран Минюст США, ФБР и "банду Обамы" необходимо привлечь к ответственности за введение правосудия в заблуждение - Трамп в "Твиттере"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]