Трамп отрицает, что знал о встрече сына с представителями России в 2016 году

Президент США Дональд Трамп в пятницу опроверг утверждения своего экс-адвоката Майкла Коэна о том, что он якобы знал о встрече своего сына Дональда Трампа-младшего с представителями России в июне 2016 года в Трамп-Тауэр.

"Я не знал о том, что была встреча с моим сыном, Дональдом Трампом-младшим", - написал президент на своей странице в "Твиттере".

При этом он обратился к "фейковым новостям" с призывом "не тратить мое время на дурацкие вопросы".

Также он вновь заявил, что единственный "сговор" с участием России был у демократов, и что представители Демократической партии США до сих пор продолжают "охоту на ведьм".

"Как глупо и нечестно по отношению к нашей стране", - написал президент.

Ранее телеканал Си-Эн-Эн сообщал со ссылкой на источники, что М.Коэн утверждает, будто бы Д.Трамп знал о встрече своего сына Дональда Трампа-младшего с представителями России в июне 2016 года в Трамп-Тауэр.

Как сообщили источники, М.Коэн готов рассказать об этом спецпрокурору по расследованию так называемого "российского дела" Роберту Мюллеру.

Летом 2017 года в западных СМИ появилась информация, согласно которой в июне 2016 года Д.Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.

На встрече также присутствовали глава предвыборного штаба Пол Манафорт и зять будущего президента США Джаред Кушнер - нынешний советник президента.

Представители Д.Трампа-младшего, а также Дж.Кушнера подтвердили факт встречи. Они отметили, что на ней обсуждались вопросы программы усыновления, и никак не затрагивалась тема выборов.

В США проходит ряд расследований о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Помимо юридического комитета, их ведут комитеты по разведке Сената и Палаты представителей. Кроме того, отдельное расследование ведет спецпрокурор Р.Мюллер.