Президент Киргизии получил приглашение посетить Палестину

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи с палестинским министром иностранных дел Риядом Малки, получил приглашение посетить Палестину, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства

По словам собеседника агентства, на встрече С.Жээнбеков заявил о готовности к всестороннему сотрудничеству и выразил уверенность, что визит Р.Малки поднимет киргизско-палестинские отношения на новый уровень.

Палестинский дипломат со своей стороны отметил, что готов приложить все усилия для дальнейшего развития киргизско-палестинских отношений, передал теплые пожелания и приглашение посетить Палестинского от Махмуда Аббаса.