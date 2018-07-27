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СНГ 27.07.2018 18:47

Президент Киргизии получил приглашение посетить Палестину

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи с палестинским министром иностранных дел Риядом Малки, получил приглашение посетить Палестину, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства

По словам собеседника агентства, на встрече С.Жээнбеков заявил о готовности к всестороннему сотрудничеству и выразил уверенность, что визит Р.Малки поднимет киргизско-палестинские отношения на новый уровень.

Палестинский дипломат со своей стороны отметил, что готов приложить все усилия для дальнейшего развития киргизско-палестинских отношений, передал теплые пожелания и приглашение посетить Палестинского от Махмуда Аббаса.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПАЛЕСТИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ПРИГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]