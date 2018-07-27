Путин: референдум в Донбассе - тонкая, чувствительная тема

Президент РФ Владимир Путин воздержался от комментариев по поводу референдума в Донбассе.
"Я пока воздержусь от комментариев. Это очень тонкая и чувствительная сфера" - сказал В.Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Он отметил, что эта тема требует дополнительного изучения и проработки.
Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что в ходе саммита в Хельсинки 16 июля президент России предложил американскому лидеру Дональду Трампу рассмотреть идею референдума, который помог бы решить конфликт на востоке Украины.
Один из источников агентства рассказал, что, по его информации, Д.Трамп просил В.Путина не обсуждать идею референдума на пресс-конференции по итогам саммита. В.Путин согласился не рассказывать о плане публично, чтобы Д.Трамп сначала мог ее обдумать.
Позднее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что лидеры РФ и США на саммите в Хельсинки обсуждали возможность проведения в Донбассе референдума о статусе самопровозглашенных республик.
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