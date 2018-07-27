Трамп стремится выполнять свои предвыборные обещания, считает Путин

Отличительной особенностью президента США Дональда Трампа является то, что он выполняет свои предвыборные обещания, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Большим плюсом президента Трампа является то, что он стремится к выполнению своих обещаний, прежде всего, данных своим избирателям, американскому народу. Это, кстати говоря, специфика действующего президента, и положительная. Потому что, как правило, после выборов те или иные лидеры быстро забывают, что они обещали народу, когда шли на выборы", - сказал В.Путин на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, "можно критиковать его (президента США) за то, что он делает", и многие так и делают.

"Но одно совершенно очевидно, что он стремится к выполнению своих предвыборных обещаний", - сказал В.Путин.