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27.07.2018 17:17

В Баку прошла лекция на тему «Русская иконопись в изобразительном искусстве»

27 июля с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) в рамках проекта «Беседы об искусстве» состоялась лекция Рустама Гусейнова «Русская иконопись в изобразительном искусстве». В ее рамках были раскрыты такие темы как возникновение иконописи на Руси, школы русской иконописи, композиция и символика атрибутов икон и т.п.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]