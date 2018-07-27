В Баку прошла лекция на тему «Русская иконопись в изобразительном искусстве»

27 июля с.г. в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) в рамках проекта «Беседы об искусстве» состоялась лекция Рустама Гусейнова «Русская иконопись в изобразительном искусстве». В ее рамках были раскрыты такие темы как возникновение иконописи на Руси, школы русской иконописи, композиция и символика атрибутов икон и т.п.
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