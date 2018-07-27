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Карабахский конфликт 27.07.2018 17:21

Пашинян заявил о готовности к встрече с президентом Алиевым

Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией без предварительных условий, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Турция закрыла границу с Арменией. С армянской стороны граница открыта. Турция должна принять решение об открытии границы. Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий", - сказал Н.Пашинян в интервью программе Talk to Al Jazeera.

Он также подчеркнул, что Армения привержена мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "Мы готовы к мирным переговорам. Я готов к встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Но хочу подчеркнуть, что мы не готовы к каким-либо шагам в условиях такой атмосферы, где нас пытаются запугать", - заявил премьер Армении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]