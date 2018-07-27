Пашинян заявил о готовности к встрече с президентом Алиевым

Армения готова к установлению дипломатических отношений с Турцией без предварительных условий, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Турция закрыла границу с Арменией. С армянской стороны граница открыта. Турция должна принять решение об открытии границы. Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией без предварительных условий", - сказал Н.Пашинян в интервью программе Talk to Al Jazeera.
Он также подчеркнул, что Армения привержена мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. "Мы готовы к мирным переговорам. Я готов к встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Но хочу подчеркнуть, что мы не готовы к каким-либо шагам в условиях такой атмосферы, где нас пытаются запугать", - заявил премьер Армении.
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