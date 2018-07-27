Главы МИД РФ и Армении обсудили взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провели телефонный разговор в пятницу, обсудили двусторонние отношения, сообщили в российской внешнеполитическом ведомстве.

"Были обсуждены отдельные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Как отмечается в сообщении, телефонный разговор состоялся по российской инициативе.