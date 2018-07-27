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Регион 27.07.2018 19:16

Главы МИД РФ и Армении обсудили взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян провели телефонный разговор в пятницу, обсудили двусторонние отношения, сообщили в российской внешнеполитическом ведомстве.

"Были обсуждены отдельные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Как отмечается в сообщении, телефонный разговор состоялся по российской инициативе.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, АРМЕНИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]