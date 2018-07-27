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Бизнес и законодательство 27.07.2018 18:16

Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Саудовской Аравией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав совместной комиссии по экономическому, торговому, инвестиционному, техническому, культурному сотрудничеству Азербайджана с Саудовской Аравией.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр финансов.

В состав комиссии также войдут замминистры иностранных дел, экономики, культуры, энергетики, труда и соцзащиты населения, сельского хозяйства, транспорта, связи и высоких технологий, культуры, образования, здравоохранения, молодежи и спорта, заместитель главы Государственного таможенного комитета, председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя Центрального Банка Азербайджана, вице-президент SOCAR.

В последний раз заседание МПК между Азербайджаном и Саудовской Аравией проводилось в декабре 2015 года в Эр-Рияде.

Ф.Исазаде

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Тэги: САУДАРАВИЯ, МПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]