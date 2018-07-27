Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Саудовской Аравией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав совместной комиссии по экономическому, торговому, инвестиционному, техническому, культурному сотрудничеству Азербайджана с Саудовской Аравией.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр финансов.

В состав комиссии также войдут замминистры иностранных дел, экономики, культуры, энергетики, труда и соцзащиты населения, сельского хозяйства, транспорта, связи и высоких технологий, культуры, образования, здравоохранения, молодежи и спорта, заместитель главы Государственного таможенного комитета, председатель Госагентства по туризму, заместитель председателя Центрального Банка Азербайджана, вице-президент SOCAR.

В последний раз заседание МПК между Азербайджаном и Саудовской Аравией проводилось в декабре 2015 года в Эр-Рияде.

Ф.Исазаде