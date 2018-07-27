В Сирии создадут центры подготовки специалистов по разминированию, их будут обучать российские инструкторы - МЧС

В Сирии будет создан гуманитарный центр по подготовке специалистов в области гуманитарного разминирования, их обучение будут осуществлять российские инструкторы, сообщил представитель МЧС России Игорь Веселов.
"С 20 по 27 июля экспертная группа МЧС России провела рабочие встречи и консультации в Бейруте и Дамаске с руководством регионального представительства службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) и представителями правительства САР в целях обсуждения многосторонних проектов гуманитарного разминирования в Сирии", - сказал И.Веселов в пятницу на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.
Он отметил, что МЧС России в полном объеме участвует в гуманитарном разминировании в Сирии под эгидой ЮНМАС.
"В настоящее время представляется целесообразным создание в САР и развитие при поддержке Международной организации гражданской обороны гуманитарного центра по подготовке специалистов в области гуманитарного разминирования с соблюдением требований международных стандартов. Их обучение будут осуществлять российские инструкторы", - представитель МЧС.
По словам И.Веселова, впоследствии из этих специалистов будут формироваться группы и отряды гуманитарного разминирования, которые будут оснащаться необходимым оборудованием и снаряжением для участия в проектах гуманитарного разминирования, в том числе в формате совместных российско- сирийских отрядов.
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