Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9801 RUR   0.027 GBR   2.2282 TRY   0.3493

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.61 Brent   74.54

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.07.2018 19:50

В Сирии создадут центры подготовки специалистов по разминированию, их будут обучать российские инструкторы - МЧС

В Сирии будет создан гуманитарный центр по подготовке специалистов в области гуманитарного разминирования, их обучение будут осуществлять российские инструкторы, сообщил представитель МЧС России Игорь Веселов.

"С 20 по 27 июля экспертная группа МЧС России провела рабочие встречи и консультации в Бейруте и Дамаске с руководством регионального представительства службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) и представителями правительства САР в целях обсуждения многосторонних проектов гуманитарного разминирования в Сирии", - сказал И.Веселов в пятницу на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Он отметил, что МЧС России в полном объеме участвует в гуманитарном разминировании в Сирии под эгидой ЮНМАС.

"В настоящее время представляется целесообразным создание в САР и развитие при поддержке Международной организации гражданской обороны гуманитарного центра по подготовке специалистов в области гуманитарного разминирования с соблюдением требований международных стандартов. Их обучение будут осуществлять российские инструкторы", - представитель МЧС.

По словам И.Веселова, впоследствии из этих специалистов будут формироваться группы и отряды гуманитарного разминирования, которые будут оснащаться необходимым оборудованием и снаряжением для участия в проектах гуманитарного разминирования, в том числе в формате совместных российско- сирийских отрядов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ГУМЦЕНТР, МЧС


Похожие новости


Лидеры БРИКС высказались за активизацию гуманитарной помощи Сирии - Путин Эрдоган намерен обсудить с Путиным на саммите БРИКС ситуацию в Сирии Мысль о том, что нельзя требовать безоговорочной отставки Асада, все чаще находит понимание - МИД РФ Постпред США при ООН предупредила, что Вашингтон будет считать Россию ответственной за эскалацию ситуации в Сирии Нетаньяху заявил, что предупредил президента РФ о готовности бороться против иранского военного присутствия в Сирии В Сирии были тысячи боевиков-выходцев из РФ и Средней Азии, лучше было уничтожать их там, чем принимать здесь - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]