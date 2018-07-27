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Регион 27.07.2018 20:37

Российская делегация обсудила в Турции обстановку в сирийской зоне деэскалации Идлиб - МИД РФ

Российская делегация с участием спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и представителей Минобороны России провела консультации в Анкаре по ситуации в Сирии с представителями МИД, военных и разведструктур Туреции.

"Особое внимание было уделено обстановке в зоне деэскалации Идлиб, с учетом регулярных нарушений ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусрой" режима прекращения боевых действий и совершаемых ими нападений на мирных жителей в прилегающих к зоне районах", - говорится в сообщении МИД РФ.

С российской стороны была подчеркнута "насущная необходимость возвращения сирийских беженцев к родным очагам и проведения в этой связи целой серии подготовительных мероприятий для обеспечения их безопасности и достойного приема".

"Была подтверждена обоюдная приверженность России и Турции продвижению долгосрочного политического урегулирования в САР под эгидой ООН, в том числе в контексте проведения предстоящей, десятой, Международной встречи высокого уровня по Сирии 30-31 июля в Сочи", - говорится в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]