Суд в Ереване решает вопрос об аресте генсека ОДКБ Хачатурова

В ереванском суде первой инстанции началось судебное заседание, на котором обсуждается ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.

Ранее в пятницу, Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.

"На основе сопоставления приобретенных доказательств в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта, Ю.Хачатурову предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Ю.Хачатурова", - сообщила Специальная следственная служба.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Ранее в пятницу адвокат генсека ОДКБ Мигран Погосян заявил "Интерфаксу", что генеральный секретарь ОДКБ пользуется неприкосновенностью, которой он может быть лишен решением совета Организации.

"Полномочием лишения неприкосновенности пользуется лишь Совет ОДКБ в соответствии с пунктом 21 соглашения стран-членов Организации", - сказал М.Погосян.

По его словам, если суд решит арестовать Юрия Хачатурова, то это станет нарушением международного соглашения.

В министерстве иностранных дел Армении "Интерфаксу" сообщили, что в связи с делом Ю.Хачатурова готовится заявление.

Согласно уставу ОДКБ, генеральный секретарь назначается решением совета ОДКБ сроком на три года по представлению совета глав МИД из числа граждан государств-участников ОДКБ.

Полномочные представители государств в ОДКБ пользуются определенными привилегии и иммунитетами.

Согласно статье 33 соглашения о правовом статусе ОДКБ, государство-участник может отказаться от иммунитета своего представителя в организации, если "иммунитет препятствует осуществлению правосудия".