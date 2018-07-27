Суд в Ереване решает вопрос об аресте генсека ОДКБ Хачатурова

В ереванском суде первой инстанции началось судебное заседание, на котором обсуждается ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте генсека ОДКБ Юрия Хачатурова.
Ранее в пятницу, Специальная следственная служба Армении выдвинула обвинения против Ю.Хачатурова в рамках дела о разгоне демонстрации 1 марта 2008 года.
"На основе сопоставления приобретенных доказательств в ходе предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта, Ю.Хачатурову предъявлено обвинение по ч.1 ст.300.1 УК Армении в том, что он по предварительному согласию с другими лицами свергнул конституционный строй. В суд первой инстанции направлено ходатайство об аресте Ю.Хачатурова", - сообщила Специальная следственная служба.
1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения.
Ранее в пятницу адвокат генсека ОДКБ Мигран Погосян заявил "Интерфаксу", что генеральный секретарь ОДКБ пользуется неприкосновенностью, которой он может быть лишен решением совета Организации.
"Полномочием лишения неприкосновенности пользуется лишь Совет ОДКБ в соответствии с пунктом 21 соглашения стран-членов Организации", - сказал М.Погосян.
По его словам, если суд решит арестовать Юрия Хачатурова, то это станет нарушением международного соглашения.
В министерстве иностранных дел Армении "Интерфаксу" сообщили, что в связи с делом Ю.Хачатурова готовится заявление.
Согласно уставу ОДКБ, генеральный секретарь назначается решением совета ОДКБ сроком на три года по представлению совета глав МИД из числа граждан государств-участников ОДКБ.
Полномочные представители государств в ОДКБ пользуются определенными привилегии и иммунитетами.
Согласно статье 33 соглашения о правовом статусе ОДКБ, государство-участник может отказаться от иммунитета своего представителя в организации, если "иммунитет препятствует осуществлению правосудия".
Пашинян заявил о готовности к встрече с президентом Алиевым
Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии посетит Азербайджан на следующей неделе
Баку и Москва продолжат сотрудничество в области цифровой дипломатии – МИД Азербайджана
Россия может осенью провести переговоры по возобновлению закупок газа с Туркменией
Эквадор хочет хеджировать добычу нефти от падения цен
Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Саудовской Аравией
Возобновление авиасообщения между Азербайджаном и Египтом затягивается из-за убытков авиакомпаний
Криштиану Роналду заплатит 18,9 млн евро за уклонение от уплаты налогов в Испании
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
"Azerxalcha" получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров в Тертере
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
В Баку прошла лекция на тему «Русская иконопись в изобразительном искусстве»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений